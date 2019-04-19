Под Воронежем пропала 14-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-19T09:43:08+03:00

Галина Хабибуллина исчезла по дороге из Лосево в Рамонь

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Воронежские поисковики просят помощи воронежцев в розыске 14-летней Галины Рамильевны Хабибуллиной. Девушка пропала по пути из села Лосево Павловского района в Рамонь. С утра 18 апреля о ее судьбе ничего не известно.

Приметы Галины: рост 165 см, среднего телосложения, пшеничные волосы длиной ниже плеч. При себе имела черную сумку с документами.

Всех, кто видел пропавшую или знает что-то о ее судьбе, просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU