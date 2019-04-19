Воронежские общественники пожаловались министру природных ресурсов и экологии России на предприятие по производству кормов

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-19T08:21:06+03:00

По их мнению завод регулярно загрязняет окружающую среду опасными веществами

Изменить размер текста: A A

Воронежская экологическая общественная организацию «В защиту Черноземья» обратилась в министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину с просьбой провести проверку соблюдения экологического законодательства на предприятии Репьевского района ООО «Синтез-Ойл», производящем корма, жирные кислоты и лецитин.

По словам экологов, завод регулярно загрязняет среду выбросами производства, что угрожает здоровью людей, проживающих рядом с ним. Репьевцы также напоминают, что в апреле 2018 года в результате нарушения правил перевозки на землю пролилось 20 тонн серной кислоты, используемой в производстве.

Местные жители опасаются повторения экологической катастрофы и просят министра принять меры к их защите.

ИСТОЧНИК KP.RU