Камиль Тукаев о получении "Золотой маски": Прежде всего, это награда режиссера, труппы и театра в целом

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-19T11:34:49+03:00

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Актер Камиль Тукаев привез в Воронеж "Золотую маску", четвертую по счету для города и третью для труппы Камерного театра. Артиста отметили наградой в номинации "лучшая мужская роль в драме" - за образ Креона в спектакле "Антигона", премьера которого прошла в марте 2018-го.

Камиль Тукаев в "Антигоне".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Камиль Тукаев признался, что был поражен количеству звонков и сообщений с поздравлениями. А потом скромно отдал лавры победы режиссеру спектакля Михаилу Бычкову и партнерам по сцене.

- Эта победа, прежде всего, режиссера, коллектива театра, партнеров по сцене и только потом моя! Потому что театр - дело коллективное, нельзя в нем быть отдельно взятым лучшим! Это всегда партнерство. Суметь подарить свой талант партнеру - высшее благо. Поэтому я хочу поблагодарить прекрасную актрису Татьяну Бабенкову, мы 40 минут соседствуем на сцене, наша работа - это сообщающиеся сосуды. И это, безусловно, победа Михаила Бычкова, с которым мы говорим на одном языке, дышим одним воздухом творчества, он умеет одним понятным словом задать вектор, - трогательно благодарил Тукаев.

Конкуренция в номинации у Тукаева была огромной - 12 соперников, среди которых Максим Аверин, Алексей Агранович, Андрей Бурковский.

Это не первая номинация Тукаева на "Золотую маску", до этого выдвигались его роли в спектаклях "Зима", "Ак и человечество", "Осенний марафон", "Дядя Ваня".

- Дядю Ваню играл один Тукаев, Креона - другой. Я расту, растут и мои роли. Безусловно, стою на позициях Антигоны, хочется верить, что ее качеств во мне больше. Тезис "поступать по совести" стараюсь реализовывать в жизни, - отметил Камиль Ирикович.

Камиль Тукаев и Михаил Бычков.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Артист признался, что не был готов к победе.

- Когда услышал свою фамилию - это как обухом по голове! Такой душ обрушился! - признался артист.

Напомним, у воронежцев есть еще три "Золотых маски" - в 2001 году награду получила актриса Камерного Татьяна Кутихина за роль в спектакле «Дядюшкин сон», в 2015 году спектакль Михаила Бычкова «День города» получил спецприз жюри драматического театра и театра кукол, а в 2017-м "Золотой маской" наградили актера театра драмы Анатолия Гладнева.

ИСТОЧНИК KP.RU