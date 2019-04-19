2019-04-19T09:52:04+03:00
Звезды

Воронежский театр драмы проведет четвертый сезон СИТО

Поклонникам современной драматургии представят пять произведений
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Кольцовский театр и в этом году продолжит свой успешный интерактивный проект СИТО. Четвертый сезон творческой лаборатории «Современное Исследование Театральных Объектов» пройдет 27-28 мая. Воронежцам покажут эскизы пяти спектаклей по произведениям современных драматургов в постановке молодых, но уже известных режиссеров. Каждая пьеса неповторима, но их объединяет показанная современная жизнь с ее проблемами, радостями, героями.

В программе СИТО-4:

27 мая в 19.00 «Лайк, лайк, лайк» С.Денисова (режиссер Д.Мышкин),

27 мая в 21.00 «С училища» А.Иванов (режиссер Ж.Саргина),

28 мая в 19.00 «Псибо» Константин Стешик (режиссер Р.Барышев),

28 мая в 21.00 «Сыграйте на трубе, Вера Васильевна» Котолужа (режиссер Беньямин Коц).

28 мая в 23.00 «Пушечное мясо» П.Пряжко (режиссер Е.Малинчев).

- В формате читок театр становится ближе зрителю. Появляется какой-то новый контакт, который потом помогает зрителю более тонко воспринимать театр и в более привычном проявлении, - считает куратор проекта СИТО, режиссер Никита Рак.

Несколько эскизов, показанных в рамках предыдущих семинаров-лабораторий, труппа воплотила в полноценные спектакли и включила в постоянный репертуар: «Ловушка для птиц» Константина Стешика, «Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой, «Солнечная линия» Ивана Вырыпаева.

Возможно, какой-то из эскизов, показанных в этом сезоне, также станет репертуарным спектаклем. Это во многом зависит от зрителей, голосование которых учитывается труппой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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