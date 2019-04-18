2019-04-18T19:54:23+03:00
Общество

В Воронеже гаишники устроили массовые проверки водителей маршруток

До 28 апреля у них продлится рейд по городскому автотранспорту
Юрий КОЗЛОВ
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Водителям маршруток нужно быть начеку, а еще лучше - научиться соблюдать правила.Водителям маршруток нужно быть начеку, а еще лучше - научиться соблюдать правила.Фото: из архива «КП»
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В течение десяти ближайших дней инспекторы ГИБДД проведут рейд по городским маршруткам. Повод у них более чем веский – только за три месяца 2019 года по вине водителей общественного транспорта случилось 43 ДТП. В них 8 человек погибли, 57 были ранены.

Особое внимание во время проверок гаишники уделят не только собственно нарушениям правил, но и тому, как на автопредприятиях соблюдают режим труда и отдыха водителей. Также обещают неприятности и владельцам рыдванов на колесах, едва не разваливающихся на ходу. С руководителями и сотрудниками автопредприятий проведут профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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