В Воронеже гаишники устроили массовые проверки водителей маршруток
До 28 апреля у них продлится рейд по городскому автотранспорту
Водителям маршруток нужно быть начеку, а еще лучше - научиться соблюдать правила.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
В течение десяти ближайших дней инспекторы ГИБДД проведут рейд по городским маршруткам. Повод у них более чем веский – только за три месяца 2019 года по вине водителей общественного транспорта случилось 43 ДТП. В них 8 человек погибли, 57 были ранены.
Особое внимание во время проверок гаишники уделят не только собственно нарушениям правил, но и тому, как на автопредприятиях соблюдают режим труда и отдыха водителей. Также обещают неприятности и владельцам рыдванов на колесах, едва не разваливающихся на ходу. С руководителями и сотрудниками автопредприятий проведут профилактические беседы.
ИСТОЧНИК KP.RU