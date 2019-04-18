В Воронеже напомнили об этапах становления и развития регионального парламента
Как принимались законы в условиях правового вакуума начала 90-х годов прошлого века, можно было узнать в ходе научно-практической конференции, приуроченной к 25-летию регионального парламента
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Форум в парламентском центре провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В работе конференции приняли участие депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента всех созывов, представители исполнительных органов государственной власти Воронежской области, руководители представительных органов местного самоуправления, научно-педагогические работники и студенты воронежских вузов.
ИСТОЧНИК KP.RU