СЕГОДНЯ 19:34 2019-04-18T19:34:04+03:00

В Воронеже напомнили об этапах становления и развития регионального парламента

Как принимались законы в условиях правового вакуума начала 90-х годов прошлого века, можно было узнать в ходе научно-практической конференции, приуроченной к 25-летию регионального парламента