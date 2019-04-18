На улице в центре Воронежа полдня запретят парковку

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-18T19:14:16+03:00

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В Воронежском концертном зале собираются широко отпраздновать 25-летие областной Думы. Чтобы не помешать VIP-персонам, в мэрии решили в субботу, 19 апреля, запретить парковку машин на участке Театральной от улицы 25 лет Октября до въезда к концертном залу. Там нельзя будет оставить авто с 8.00 до 14.30.

А вот в сквере «Депутатский» на одноименной улице Советского района парковку запретят совсем из других соображений. Там будут проводить субботник. Чтобы не мешать горожанам наводить порядок, между домами №№ 7 и 11 не дадут оставить машину. Тем, кто привык там оставлять авто, придется найти для него другое пристанище с 17.00 19 апреля до 15.00 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU