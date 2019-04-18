В Воронеже нашлась 58-летняя женщина, пропавшая по дороге с работы

СЕГОДНЯ 18:33 2019-04-18T18:33:42+03:00

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Счастливо закончилась история с пропажей 58-летней женщины, вышедшей около девяти часов вечера 17 апреля с работы в торгово-развлекательном центре «Максимир» на Ленинском проспекте. В тот вечер она так и не доехала до своего дома на улице Перхоровича в Советском районе. На звонки женщина не отвечала.

И вот оказалось, что женщину нашли. Точнее, нашлась она сама. Позвонила и успокоила родных и знакомых. У женщины все в порядке, где она была, волонтеры не говорят по желанию родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU