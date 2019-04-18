В Воронеже бывшего чиновника оштрафовали на полмиллиона
Экс-сотрудник департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) поплатился за взятку
За 30 тысяч рублей чиновник лишился должности и получил еще массу неприятностей.Фото: из архива «КП»
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В Левобережном районном суде вынесли приговор бывшему чиновнику ДИЗО за получение им взятки в 30 тысяч рублей. За эту не очень большую сумму он обещал не доставать проверками предпринимателей, продающих алкоголь в розницу. В итоге мужчина попался на получении денег, лишился должности и пошел под суд. Случилась с ним эта большая неприятность прямо в канун Нового года.
Год 2019-й тоже не принес экс-чиновнику ничего хорошего. В суде решили, что он должен будет заплатить штраф – 500 тысяч рублей и на три года лишиться возможности заниматься должности во властных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU