В Воронеже водителя «Ситроена» оштрафовали на пять тысяч за выезд на встречную полосу

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-18T17:06:11+03:00

Так ездить нельзя, если дорожишь своей жизнью. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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44-летний воронежец «попал» на достаточно крупный штраф за то, что выехал на своем «Ситроене» на встречную полосу. Мужчина грубо нарушил правила 15 апреля на Ленинском проспекте около дома № 174. Момент нарушения сняли и отправили в ГИБДД.

Действия водителя подпали под часть 4 статьи 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда и обгона». В итоге его оштрафовали на пять тысяч рублей.

Напомним, на днях 35-летнего воронежца, работающего на маршрутном «ПАЗике», оштрафовали за то, что он вечером 11 апреля высадил пассажиров посреди дороги недалеко от вокзала «Воронеж-1». Правда, этот водитель раскошелится всего на 1500 рублей.

В ГИБДД напоминают: если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, звоните в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU