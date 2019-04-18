В Воронеже пропавший без вести мужчина умер после драки с вором

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-18T16:32:02+03:00

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К сотрудникам Следственного комитета Левобережного района пришел с повинной 31-летний воронежец, ранее судимый за кражи. Он заявил, что 23 февраля 2019 года задушил своего 44-летнего знакомого и спрятал тело в погребе заброшенного сарая. Мужчину искали полтора месяца его мать и сестра.

Полицейские пришли на указанное им место и нашли труп мужчины. Как выяснили работники СК, в ночь на 23 февраля в промежуток времени между часом и тремя часами ночи на улице Димитрова двое знакомых поссорились. Один, тот самый 31-летний воронежец, набросился на приятеля, повалил его на землю и стал душить полиэтиленовой пленкой. И думал, что убил. Однако экспертиза показала, что мужчина умер не от удушения.

Однако в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU