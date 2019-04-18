В воронежском зоопитомнике камерунская козочка принесла первое потомство

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-18T16:16:28+03:00

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В конце марта в воронежском зоопитомнике появилось потомство у нутрий и камерунских коз. Как сообщили 18 апреля сотрудники «Червленого Яра», мамы и малыши чувствуют себя хорошо.

Нутрии живут в зоопитомнике с 2013 года и не раз приносили потомство. Щенки данного вида рождаются хорошо развитыми, с открытыми глазными и первыми коренными зубами, туловище покрыто коротким волосом.

- На второй-третий день после рождения они могут следовать за матерью, плавать, нырять и пробовать корм взрослых животных. Примерно через полмесяца после рождения они уже свободно едят пищу взрослых нутрий, но до 45-60-дневного возраста продолжают питаться молоком матери, - сообщили в зоопитомнике.

Камерунская козочка, принесшая потомство, сама родилась в Воронежском зоопарке три года назад. Это ее первое потомство. Маме-козе в период выкармливания необходимо соблюдать рацион и режим питания.

- Камерунские козлята вместе с мамой доступны для просмотра в экспозиционном вольере «Домик Нуф-нуфа», - напомнили в зоопитомнике.

Если вы хотите навестить обновленные семьи, то помните, что нужно корректно вести себя у вольеров. Наблюдайте за животными на расстоянии – не тревожте их. Кроме того, кормить животных с рук чем-либо запрещено!

ИСТОЧНИК KP.RU