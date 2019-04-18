2019-04-18T16:16:28+03:00
Общество

В воронежском зоопитомнике камерунская козочка принесла первое потомство

Кроме того, детками обзавелись нутрии
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Вот она - новоиспеченная семьяВот она - новоиспеченная семья
Изменить размер текста:

В конце марта в воронежском зоопитомнике появилось потомство у нутрий и камерунских коз. Как сообщили 18 апреля сотрудники «Червленого Яра», мамы и малыши чувствуют себя хорошо.

Нутрии живут в зоопитомнике с 2013 года и не раз приносили потомство. Щенки данного вида рождаются хорошо развитыми, с открытыми глазными и первыми коренными зубами, туловище покрыто коротким волосом.

- На второй-третий день после рождения они могут следовать за матерью, плавать, нырять и пробовать корм взрослых животных. Примерно через полмесяца после рождения они уже свободно едят пищу взрослых нутрий, но до 45-60-дневного возраста продолжают питаться молоком матери, - сообщили в зоопитомнике.

Камерунская козочка, принесшая потомство, сама родилась в Воронежском зоопарке три года назад. Это ее первое потомство. Маме-козе в период выкармливания необходимо соблюдать рацион и режим питания.

- Камерунские козлята вместе с мамой доступны для просмотра в экспозиционном вольере «Домик Нуф-нуфа», - напомнили в зоопитомнике.

Если вы хотите навестить обновленные семьи, то помните, что нужно корректно вести себя у вольеров. Наблюдайте за животными на расстоянии – не тревожте их. Кроме того, кормить животных с рук чем-либо запрещено!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице в центре Воронежа полдня не дадут оставлять машину
В Воронеже нашлась 58-летняя женщина, пропавшая по дороге с работы
В Воронеже бывшего чиновника оштрафовали на полмиллиона
В Воронеже водителя «Ситроена» оштрафовали на пять тысяч за выезд на встречную полосу
В Воронеже напомнили об этапах становления и развития регионального парламента
В Воронежской области появятся современные центры обучения и развития детей
В Воронеже пропавший без вести мужчина умер после драки с вором
Пока ты спал: под Воронежем мужчина ограбил дедушку, спрятавшего 49 тысяч в матрас
Война или девяностые годы? Воронежцы узнают, что сильнее изменило облик города
«Библионочь-2019» в Воронеже: читки с фонарями, бал Золушки и химическое шоу
В Воронеже пропала 58-летняя женщина
Воронежцы встретятся с писателем Николаем Стариковым
Развитие регионального парламентаризма в лицах показала Воронежская областная Дума
В Воронежской области водитель, угробивший в ДТП 17-летнюю девушку, сбежал в Кыргызстан
В Воронеже завели 5 уголовных дел по хищению земли на 20 млн рублей
Под Воронежем будут судить шайку, которая обокрала сельские магазины и почты на 2,5 млн руб
Оставленный на улице Воронежа квасной прилавок посчитали мусором
После звонка лже-сотрудника службы безопасности банка со счета воронежца исчезло 77 тыс руб
Под грузовым поездом в Воронежской области обнаружили бомбу
В Воронеже поймали семейную пару с килограммом героина
Возможности областного диагностического центра на страже здоровья сердца и сосудов
Воронежский фестиваль "Город-сад" начал принимать заявки на участие
Воронежца, сбившего на «Мерседесе» курсанта МЧС, обвиняют в покушении на убийство
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
Шок: в Воронежской области мигрант перерезал горло беременной сожительнице и покончил с собой