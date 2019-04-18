Пока ты спал: под Воронежем мужчина ограбил дедушку, спрятавшего 49 тысяч в матрас
3 апреля около семи часов вечера к новоусманским полицейским пришел 82-летний житель села Рогачевка. Пожилой мужчина заявил, что из его дома на улице Спартака у него пропали 49 тысяч рублей. Деньги он хранил в пакете, под матрасом на кровати, на которой спал.
Полицейские, как обычно, сначала стали проверять местных жителей, уже сидевших в тюрьме. Через две недели они выяснили, что украл деньги 42-летний сосед пожилого мужчины. В прошлом он сидел за разбой.
Соседа доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину. Рассказал, что в тот вечер решил зайти к старику в гости. Входная дверь была не заперта. Мужчина зашел и увидел, что сосед крепко спит. Он знал, что деньги пенсионер хранит под матрасом и не смог удержаться от соблазна их украсть. Незваный гость нащупал сверток и ухитрился вытащить его, не разбудив хозяина дома.
В доме вора обнаружили тайник под деревянным полом, где нашли 45 тысяч рублей. Остальные деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU