Пока ты спал: под Воронежем мужчина ограбил дедушку, спрятавшего 49 тысяч в матрас

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-18T15:59:31+03:00

Мужчину, ограбившего соседа, могут посадить на шесть лет. Фото: из архива «КП»

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3 апреля около семи часов вечера к новоусманским полицейским пришел 82-летний житель села Рогачевка. Пожилой мужчина заявил, что из его дома на улице Спартака у него пропали 49 тысяч рублей. Деньги он хранил в пакете, под матрасом на кровати, на которой спал.

Полицейские, как обычно, сначала стали проверять местных жителей, уже сидевших в тюрьме. Через две недели они выяснили, что украл деньги 42-летний сосед пожилого мужчины. В прошлом он сидел за разбой.

Соседа доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину. Рассказал, что в тот вечер решил зайти к старику в гости. Входная дверь была не заперта. Мужчина зашел и увидел, что сосед крепко спит. Он знал, что деньги пенсионер хранит под матрасом и не смог удержаться от соблазна их украсть. Незваный гость нащупал сверток и ухитрился вытащить его, не разбудив хозяина дома.

В доме вора обнаружили тайник под деревянным полом, где нашли 45 тысяч рублей. Остальные деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU