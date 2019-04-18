2019-04-18T15:04:25+03:00
Общество

Война или девяностые годы? Воронежцы узнают, что сильнее изменило облик города

Краеведы приглашают на экскурсию, по итогам которой можно будет сделать неожиданные выводы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Вполне себе мирные экскаваторы разрушали историю не менее интенсивно, чем снаряды.Вполне себе мирные экскаваторы разрушали историю не менее интенсивно, чем снаряды.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 18 апреля, отмечается международный день памятников и исторических мест. Воронежские историки и краеведы подготовили сразу несколько интересных мероприятий, одно из них - экскурсия по центру города.

- Мы разберемся, какие здания прекрасно пережили войну, и какие изменения сформировали послевоенный облик наших главных улиц. Расскажу о том, как мы теряли историческую среду в 80-е, 90-е, 00-е (кто виноват и что делать), чем ценен архитектурный металл и почему исчезло подлинное ограждение балконов на гостинице Бристоль, - рассказывает организатор встречи Ольга Рудева.

Начнется экскурсия от магазина "Утюжок" 19 апреля в 18.30, участие - бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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