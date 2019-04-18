Война или девяностые годы? Воронежцы узнают, что сильнее изменило облик города
Сегодня, 18 апреля, отмечается международный день памятников и исторических мест. Воронежские историки и краеведы подготовили сразу несколько интересных мероприятий, одно из них - экскурсия по центру города.
- Мы разберемся, какие здания прекрасно пережили войну, и какие изменения сформировали послевоенный облик наших главных улиц. Расскажу о том, как мы теряли историческую среду в 80-е, 90-е, 00-е (кто виноват и что делать), чем ценен архитектурный металл и почему исчезло подлинное ограждение балконов на гостинице Бристоль, - рассказывает организатор встречи Ольга Рудева.
Начнется экскурсия от магазина "Утюжок" 19 апреля в 18.30, участие - бесплатное.
ИСТОЧНИК KP.RU