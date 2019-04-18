«Библионочь-2019» в Воронеже: читки с фонарями, бал Золушки и химическое шоу

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-18T14:36:27+03:00

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19 апреля к Всероссийской акции «Библионочь» присоединятся городские библиотеки Воронежа.

В «Платоновке» праздник посвятят химии, ведь 2019-й объявлен Международным годом периодической таблицы химических элементов. Работники библиотеки имени Платонова предлагают взглянуть на привычное под другим углом. В абонементе (ул.Фридриха Энгельса, 14) в 19.30 выступит рок-группа «OK?No», в 20.00 начнутся химические опыты от «Лайк-шоу» - гостям предложат погрузиться в сон, не простой, а менделеевский, где все зыбко, нереально и созидательно, где все перемешается, чтобы с помощью Катализатора сложиться в красивую Систему, спасти рыжую красавицу от Парфюмера, узнать, чем занимается Хозяйка CuprumГора Inc., и какие из ее сокровищ хранятся в Музее геологии ВГУ. В читальном зале (ул.Феоктистова, 6) в 16.00 покажут фильм о театральной постановке "Эдип в Эпидавре" театра имени Евгения Вахтангова, а в 18.00 азартных любителей головоломок ждут соревнования по Спидкубингу. В 21.30 начнутся театральные читки с фонариками.

19 апреля в 18.00 на ул. Молодогвардейцев, 7 пройдет театральное путешествие в мир книги и фантазии «Костюмы, музыка, игра – и с нами светлый миг добра», которое устраивают совместно сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Маршака, библиотеки № 22 имени Бунина и библиотеки № 37 имени Добрякова. Гостей ждут конкурсы актерского мастерства, мастер-классы, кукольные истории и бал у Золушки.

Библиотека № 6 (ул. Ленинградская, 136) приглашает воронежцев принять участие в квест-игре "Театр-книги". В программе виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира, мастер-классы по изготовлению масок и фигурок для театра теней «Мир кукол», сказочные инсценировки и игры перевоплощения «Театральный Олимп», конкурсы и викторины «Любимые персонажи», пальчиковый театр.

В библиотеке №9 имени Жигулина (Ленинский пр., 149) с 17.00 стартует квест-игра "Приключения в библиотеке или в поисках золотого ключика". В театре кукол синьора Карабаса Барабаса воронежцев ждут волшебная школа Мальвины, хитроумные проделки Кота и Лисы, мастер- класс по изготовлению цветов для лесной опушки, обед в знаменитой харчевне «Три пескаря», пруд забытых вещей мудрой черепахи Тортилы и каверзные вопросы вредины Дуремара. Дошедших до финала ждет волшебный сюрприз в старой каморке папы Карло за его нарисованным очагом.

«Магия детских книг и театра» ждет читатателей в библиотеке №10 (ул.Туполева, 50) с 17.00. В эти «библиосумерки» гости смогут почувствовать себя театральным актером, художником, бутафором и просто чумовым креативщиком! Пройдут мастер-классы «Театральная мастерская», выставка декоративно-прикладного творчества, мгновенный театр «Сказка», литературные викторины, конкурс театральных афиш.

Библиосумерки в библиотеке №17 имени Бакланова (ул.Переверткина, 49) с 17.00 - в это время гостей ждут литературные викторины, конкурсы, мастер-класс, настольные игры. В «Театральном гардеробе» нужно вернуть литературным героям потерянные вещи. В «Театральном буфете» можно почувствоать себя литературным шеф-поваром, окунуться в магию театра теней. Кульминацией вечера будет путешествие по тайным местам библиотеки.

Сотрудники библиотеки №19 имени Прасолова (ул.Шишкова, 63) ждут воронежцев в «Бэби театр» с 17.00. С наступлением сумерек оживают детские страхи. А в «Прасоловке» с помощью смеха вы рискуете избавиться от них навсегда. Фишка сумеречной истории - зажигательные танцы, песни и комната страха. Обещают: будет страшно весело.

В библиотеке-музее №24 имени Пономарева (Московский пр., 109) запланирована большая программа. В 15.00 игра «Софитов свет, артист и сцена», в 16.00 начнет работу фотовыставка Сергея Киселева «Мой адрес Советский Союз», в 17.00 покажут кукольные спектакли «В гостях у мухи» и «Сказкка о глупом мышенке». В 18.00 под выступление фольклорного ансамбля «Терем» покажут сказку «Два брата», пройдет также мастер-класс «Народный костюм» по модельной и предметной фотосьемке. В 19.00 выступит музыкальный театр ДШИ №7 «Искусство быть зрителем». В 20.00 покажут театр на экране.

В 16.00 стартует программа «Театральная азбука детям» в библиотеке №30 (ул. Иркутская, 15а). На мастер-классе «Театр на ладошке» посетители узнают, как самим изготовить куклы для настольного конусного театра и попробуют сыграть роль в сказочной миниатюре. На мастер-классе по изготовлению маски из папье-маше желающие познакомятся с этапами изготовления маски и сами раскрасят предложенные заготовки. В «Мастерской художника» попробуют составить афишу к спектаклю для кукольного театра. Также будет работать фотозона с декорациями к сказке «Золушка». В музыкальной студии ребята узнают о секретах театральной озвучки и разучат музыкальный эпизод к детскому спектаклю. Театральный хореограф поможет разучить элементы танца «Лезгинка». Также будет работать книжно-иллюстративная выставка, посвященная театру, его истории, театральным профессиям и жанрам театрального искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU