2019-04-18T13:44:53+03:00
Общество

В Воронеже пропала 58-летняя женщина

Алла Панина не вернулась домой с работы
Юрий КОЗЛОВ
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Алла Панина не доехала из "Максимира" на Ленинском проспекте до своего дома на улице Перхоровича.Алла Панина не доехала из "Максимира" на Ленинском проспекте до своего дома на улице Перхоровича.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь найти 58-летнюю Аллу Панину. Женщина 17 апреля вышла с работы в ТРЦ «Максимир» (Ленинский проспект, 174П) около девяти часов вечера. Домой в Юго-Западный район на улицу Перхоровича она так и не приехала.

Приметы Аллы Паниной: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые короткие, носит очки. На ней в тот вечер были черные брюки, черные кожаные ботинки, белая блузка, коричневое кожаное пальто. С собой носила сумку с ручками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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