В Воронеже пропала 58-летняя женщина

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-18T13:44:53+03:00

Алла Панина не доехала из "Максимира" на Ленинском проспекте до своего дома на улице Перхоровича. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь найти 58-летнюю Аллу Панину. Женщина 17 апреля вышла с работы в ТРЦ «Максимир» (Ленинский проспект, 174П) около девяти часов вечера. Домой в Юго-Западный район на улицу Перхоровича она так и не приехала.

Приметы Аллы Паниной: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые короткие, носит очки. На ней в тот вечер были черные брюки, черные кожаные ботинки, белая блузка, коричневое кожаное пальто. С собой носила сумку с ручками.

ИСТОЧНИК KP.RU