Воронежцы встретятся с писателем Николаем Стариковым

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-18T13:32:35+03:00

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20 апреля в Воронеже пройдет творческая встреча с писателем и публицистом Николаем Стариковым. Он автор многочисленных бестселлеров, в которых объясняются причины событий прошлого и настоящего, механизмы геополитической борьбы и причины кризисов, происходящих в нашей стране и в мире. В качестве эксперта Стариков участвует в различных программах на центральных каналах ТВ и радио, снимается в документальных фильмах.

Воронежцы могут задать вопросы писателю и получить автограф.

Встреча пройдет в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской», начало в 18.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU