Развитие регионального парламентаризма в лицах показала Воронежская областная Дума

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-18T13:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Для экспозиции, которая представлена в Парламентском центре, были отобраны фотографии, иллюстрирующие работу депутатов Воронежской областной Думы всех шести созывов. В том числи уникальные фотографии, которые ранее нигде не публиковались, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU