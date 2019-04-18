2019-04-18T13:17:18+03:00
Общество

Развитие регионального парламентаризма в лицах показала Воронежская областная Дума

В Воронеже открылась фотовыставка, посвященная 25-летию регионального законодательного собрания
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Для экспозиции, которая представлена в Парламентском центре, были отобраны фотографии, иллюстрирующие работу депутатов Воронежской областной Думы всех шести созывов. В том числи уникальные фотографии, которые ранее нигде не публиковались, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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