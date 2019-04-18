В Воронежской области водитель, угробивший в ДТП 17-летнюю девушку, сбежал в Кыргызстан

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-18T13:12:44+03:00

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В среду, 17 апреля, прокурор Павловского района направил в суд уголовное дело 23-летнего водителя.

В сентябре 2018 года мужчина вечером ехал на «Ниве» по дороге Павловск-Белгород. Гнал он с приличной скоростью, в какой-то момент не справился с управлением, машина вылетела на правую обочину и опрокинулась в кювет. В аварии погибла 17-летняя девушка. Еще один пассажир «Нивы» получил тяжелые травмы. Водитель сбежал с места ДТП. Более того, он улетел в Кыргызстан. Водителя объявили в международный розыск.

В январе 2019 года 23-летний мужчина решил вернуться в Россию. Когда самолет, прилетевший из столицы Кыргызстана Бишкека в московский аэропорт «Домодедово», приземлился, там его уже ждали стражи порядка. Теперь водитель будет отвечать по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU