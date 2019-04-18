2019-04-18T13:33:31+03:00
Происшествия

В Воронеже завели 5 уголовных дел по хищению земли на 20 млн рублей

Преступники регистрировали "приписанную" площадь участков и продавали их за баснословные деньги
Ярослав ИВАНОВ
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Прокуроры обнаружили массовое хищение земли в Воронеже. В Центральном, Левобережном, Железнодорожном и Советском районах города мошенники незаконно увеличивали площадь участков на бумаге, ставили на кадастровый учет, регистрировали право собственности в Росреестре по документам, содержащим недостоверные сведения. И выставляли на продажу по баснословным ценам. Действия преступников повлекли хищение земельных участков на 6000. кв.м.

К примеру, в Центральном районе площадь земельного участка по ул. Пролетарская незаконно увеличили с 639 кв.м. до 2048 кв.м. На сайте «Авито» этот земельный участок продается за 16 млн рублей. Площадь земельного участка по ул. Землячки, 39 «б», незаконно увеличили на 4151 кв.м.

- Преступными действиями государству причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей. По материалам прокурорской проверки следователи возбудили пять уголовных дел по признакам статье «мошенничество в крупном и особо крупном размере», сообщи в прокуратуре Воронежской области. - Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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