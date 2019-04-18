Под Воронежем будут судить шайку, которая обокрала сельские магазины и почты на 2,5 млн руб

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-18T12:38:30+03:00

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Следователи передают в суд дело преступной компании, члены которой обвиняются в серии краж.

33-летний воронежец, 20-летний житель Бутурлиновского района и двое жителей Таловского района в возрасте 22 и 27 лет в 2017 году совершили 27 краж товаров и денег из сельских магазинов и почтовых отделений Воронежской и Липецкой областей. Кроме этого, воронежец лично совершил пять краж из магазинов в Бобровском, Подгоренском и Таловском районах. Всего преступное сообщество наворовало на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Воры всегда действовали по разработанному плану: жили сообща в доме одного из обвиняемых; подбирали объекты для воровства с помощью навигатора, предварительно выезжали на место, оценивали обстановку, определяли график работы объекта, наличие охраны и мест возможного незаконного проникновения. Взяв подручные предметы, монтировки, отвертки, перчатки и маски, приезжали на арендуемом автомобиле, незаконно проникали в выбранное помещение и обворовывали его. Организатор шайки сбывал похищенное имущество и распределял деньги

между членами группы.

Дело направили в Калачеевский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU