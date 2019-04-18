2019-04-18T12:20:00+03:00
Общество

Оставленный на улице Воронежа квасной прилавок посчитали мусором

В ходе субботника бесхозную торговую точку утилизировали
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В районах Воронежа полным ходом продолжается весенняя уборка мусора. Иногда в разряд мусора попадают самые неожиданные вещи. Например, на днях неизвестные бросили на тротуаре в Ленинском районе металлическую конструкцию, предположительно подготовленную для торговли квасом. Поскольку разрешения на работу этой торговой точки не было, лоток утилизировали вместе с прочим мусором.

Напоминаем, что в предстоящую субботу пройдет общегородской субботник, на который приглашают прийти всех горожан. Подробности участия в уборке можно узнать в управе своего района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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