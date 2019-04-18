Оставленный на улице Воронежа квасной прилавок посчитали мусором
В ходе субботника бесхозную торговую точку утилизировали
фото управы Ленинского района
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В районах Воронежа полным ходом продолжается весенняя уборка мусора. Иногда в разряд мусора попадают самые неожиданные вещи. Например, на днях неизвестные бросили на тротуаре в Ленинском районе металлическую конструкцию, предположительно подготовленную для торговли квасом. Поскольку разрешения на работу этой торговой точки не было, лоток утилизировали вместе с прочим мусором.
Напоминаем, что в предстоящую субботу пройдет общегородской субботник, на который приглашают прийти всех горожан. Подробности участия в уборке можно узнать в управе своего района.
ИСТОЧНИК KP.RU