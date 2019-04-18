После звонка лже-сотрудника службы безопасности банка со счета воронежца исчезло 77 тыс руб

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-18T12:00:14+03:00

За день жертвами мошенников стали 15 человек

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Воронежцы продолжают попадаться на удочки аферистов.

За 17 апреля в Воронежской области жертвами мошенников стали 15 человек. Дурили людей разными способами: под предлогом защиты банковских карт, займа денег, на страницах соцсетей.

В частности, 43-летний житель Железнодорожного района лишился 77 тысяч рублей, пытаясь после звонка незнакомца «обезопасить» свои счета. Ему позвонил якобы сотрудник финансовой организации и сообщил, что служба безопасности банка зафиксировала несанкционированное списание денег с его счета и для пресечения сомнительных операций необходимо обезопасить сбережения, а для этого сообщить персональные данные банковской карты и защитный код.

Полицейские просят соблюдать бдительность при разглашении личных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, а также при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU