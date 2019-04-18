2019-04-18T12:19:03+03:00
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области обнаружили бомбу

В правоохранительных органах сейчас разбираются в данной ситуации
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Официальных сообщений об инциденте пока нетОфициальных сообщений об инциденте пока нетФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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18 апреля в социальных сетях появились первые сообщения о том, что под грузовым поездом в Воронежской области обнаружили настоящую бомбу. Речь, по предварительным данным, идет о свертке 100 на 500 мм с боевым детонатором и замедлителем до 6 дней. Якобы наполнителем был пластид с оксидом серы.

Поезд шел из Ростовской области. Пугающий сверток был обнаружен в городе Лиски Воронежской области. Рядом, также по неподтвержденным данным, была пластиковая бутылка с неким горючим. Взрывное устройство поместили прямо под вагон, в технологическое окно надрессорной балки.

Взрывотехники из Росгвардии, по сообщениям в мессенджере, все обезвредили и увезли на экспертизу. Делом занимается ФСБ.

Мы связались с региональными представителями правоохранительных органов, которые сообщили нам, что сейчас разбираются в данном вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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