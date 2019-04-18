В Воронеже поймали семейную пару с килограммом героина

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-18T11:36:37+03:00

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На днях правоохранители поймали двоих воронежцев с крупной партией наркотиков. Полицейские задержали 37-летнего мужчину и его 34-летнюю супругу с поличным прямо во время оборудования тайника по улице Баррикадной. Стражи порядка изъяли у семейной пары 233 свертка с героином, общая масса наркотика составила более килограмма. После этого оперативники провели обыск съемной квартиры «закладчиков» на улице Туполева, там обнаружили электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты и упаковочные материалы.

В отделе полиции подозреваемые признались, что узнавали адреса оптовых закладок через Интернет, забирали наркотики, расфасовывали зелье на более мелкие партии и раскладывали по тайникам. Задержанный сам забирал оптовую партию героина из Подмосковья.

Деньгами, вырученными за сбыт «дури», семейная пара расплачивалась по кредитам, а также купила золото и автомобиль ВАЗ-2114.

Теперь супругам придется ответить за сбыт запрещенных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU