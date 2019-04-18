2019-04-18T11:13:20+03:00
Здоровье

Возможности областного диагностического центра на страже здоровья сердца и сосудов

В ВОККДЦ применяются технологии, которые позволяют визуализировать заболевания
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Сердце – индикатор нашего здоровья. Как вовремя заметить изменения в работе этого органа и предотвратить серьезные последствия? На вопросы «КП» ответил Роман Хохлов, врач-кардиолог высшей квалификационной категории, заведующий Центром диагностики сердца и сосудов Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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