Возможности областного диагностического центра на страже здоровья сердца и сосудов
В ВОККДЦ применяются технологии, которые позволяют визуализировать заболевания
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Сердце – индикатор нашего здоровья. Как вовремя заметить изменения в работе этого органа и предотвратить серьезные последствия? На вопросы «КП» ответил Роман Хохлов, врач-кардиолог высшей квалификационной категории, заведующий Центром диагностики сердца и сосудов Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра.
ИСТОЧНИК KP.RU