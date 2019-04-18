Возможности областного диагностического центра на страже здоровья сердца и сосудов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-18T11:13:20+03:00

В ВОККДЦ применяются технологии, которые позволяют визуализировать заболевания

Изменить размер текста: A A

Сердце – индикатор нашего здоровья. Как вовремя заметить изменения в работе этого органа и предотвратить серьезные последствия? На вопросы «КП» ответил Роман Хохлов, врач-кардиолог высшей квалификационной категории, заведующий Центром диагностики сердца и сосудов Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU