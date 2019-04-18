2019-04-18T11:12:06+03:00
Звезды

Воронежский фестиваль "Город-сад" начал принимать заявки на участие

Ландшафтный форум ждет проекты в номинациях "Сад большой", "Сад малый", "Перспектива" и "Лестница"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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До 31 мая можно подать заявки на участие в конкурсе ландшафтного фестиваля «Город-сад».

Свои идеи можно представить в нескольких номинациях: «Сад большой» (площадь конкурсного ландшафтного объекта до 100 кв.м.), «Сад малый» (площадь конкурсного объекта 25 кв. м., размер 5 м на 5 м), «Перспектива» - для студентов профессиональных вузов, обучающихся образовательных учреждений (площадь конкурсного объекта 25 кв. м., размер 5 м на 5 м), «Лестница» - проект ландшафтного оформления лестницы, ведущей к «Зеленому театру» в Центральном парке.

В конкурсе могут принять участие специалисты в области ландшафтного и флористического дизайна, ландшафтной архитектуры, студенты профильных вузов, обучающиеся образовательных учреждений.

Предлагаемые темы конкурсного задания - «Театральные сады» (Год театра в России), «Сады и книги» (Воронежские литераторы), «Периодическая система Менделеева» (150 лет), «Год культуры и туризма России и Турции».

Материалы на конкурс принимает департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Победителей наградят во время очередного фестиваля садов и цветов «Город-сад» в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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