Воронежца, сбившего на «Мерседесе» курсанта МЧС, обвиняют в покушении на убийство

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-18T10:54:03+03:00

Следователи сообщают, что замять этот случай не удастся

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Следователи предъявили обвинение 45-летнему воронежцу, сбившему на «Мерседесе» 21-летнего курсанта МЧС. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Напомним, инцидент произошел днем 1 апреля. На Краснознаменной, 231 обвиняемый на «Мерседесе», сбил курсанта МЧС. Следствие считает, что наезд был совершен умышленно, из желания смерти потерпевшему. Парень получил множественные телесные повреждения. Стало известно, что подозреваемого много раз ловили на нарушениях ПДД. В ведомстве сообщают, что замять этот случай не удастся - расследование уголовного дела находится на личном контроле регионального руководителя следственного управления СК России.

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ИСТОЧНИК KP.RU