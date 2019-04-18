2019-04-18T10:30:22+03:00
Общество

Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»

«Зелёный Марафон» Сбербанка в этом году приурочен ко Дню защиты детей и предлагает самым маленьким участникам забега разнообразные мероприятия
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В детских забегах на дистанцию не более 420 метров участвуют дети в двух возрастных категориях — от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет. При этом в разных городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут дополнительные активности для детской аудитории.

Для самых маленьких участников будут организованы забеги «Веселые пинетки»: на старте появятся полугодовалые малыши, которые посоревнуются в преодолении дистанции ползком. Шанс принять участие в «Зелёном Марафоне» будет даже у младенцев, которые еще не умеют ползать: специально для них и их мам пройдет забег с детскими колясками.

Юные спортсмены в возрасте 3–4 года выявят сильнейшего в гонках на самокатах, а любители карнавалов побегут в популярных в последнее время пижамах кигуруми.

У детей, которые занимаются бегом на серьезном уровне, в некоторых городах будет возможность официально выполнить нормативы для получения спортивного разряда по легкой атлетике. Помимо соревновательной программы, для детей будут организованы игровые площадки, показы театральных спектаклей и конкурсы. Все дети, участвующие в забеге, получат памятные подарки.

В Центрально-Черноземном регионе «Зеленый Марафон» ПАО Сбербанк пройдет в трех городах — Воронеже, Орле и Курске. Ожидается, что и в этом году многие жители Черноземья примут участие в большом спортивном празднике.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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