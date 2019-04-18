Шок: в Воронежской области мигрант перерезал горло беременной сожительнице и покончил с собой
Трое детей остались сиротами
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Шокирующий случай произошел 17 апреля в Каширском районе Воронежской области.
В поселке Коммуна вернувшиеся со школы сестры обнаружили дома мать с перерезанным горлом. Рядом нашли труп ее сожителя, мигранта. Женщина жила с выходцем из ближнего зарубежья продолжительное время, два года назад у них родился сын. Более того, погибшая снова была беременна.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU