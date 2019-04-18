В Воронежской области стартует "нерестовый запрет"

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-18T10:15:57+03:00

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С 20 апреля по 1 июня в Воронежской области вводится так называемый «нерестовый запрет». На всей акватории региона - всех реках (на Дону и его притоках), а также всех озерах запрещается передвигаться на гидроциклах и маломерных самоходных судах. Нельзя ловить рыбу с моторок, только с берега на одну удочку или спиннинг. Ограничение ежегодное и связано с традиционным периодом нереста рыбы.

Во время действия запрета на водоемах увеличат количество объединенных патрулей Рыбоохраны, МВД и МЧС России, а также добровольцев-общественников. Нарушителей ждут штрафы, сообщили в региональном управлении МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU