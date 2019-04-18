Театр оперы и балета готовит воронежцам "Семейный ужин"

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-18T09:00:21+03:00

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До конца 58-го театрального сезона Воронежский театр оперы и балета планирует показать зрителям еще одну премьеру.

В основу либретто новой музыкальной комедии «Семейный ужин» легла история известного французского драматурга Марка Камолетти. Лихо закрученная интрига вовлекает героев в водоворот событий, вынуждая их отчаянно выпутываться и «на ходу» сочинять разные небылицы. Искрометный спектакль будет держать в напряжении вплоть до финала. Как и полагается в музыкальной комедии, в спектакле будет много мелодий, пения и танцев. Партитура составлена из фрагментов произведений классиков мировой оперетты Жильбера, Кальмана, Легара, Оффенбаха, Штрауса.

Ставит спектакль режиссер Левон Микаелян, балетмейстеры-постановщики Михаил Негробов и Анна Смольянинова.

Музыкальный спектакль «Семейный ужин» покажут 5, 11 мая и 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU