В Воронеже пройдет «Вербатимфест»

СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-18T08:14:38+03:00

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С 25 по 30 апреля в Воронеже пройдет молодежный фестиваль документального театра «Вербатимфест». Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме отсутствия репертуара для подростков в Воронеже. В программе форума, который пройдет в Доме актера, покажут лучшие примеры документального театра для молодежной аудитории. В частности, спектакль «Ливия,13», который поставил лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Михаил Патласов на Новой сцене Александринского театра Санкт-Петербурга, а также постановку Никиты Бетехтина «Братья» в центре современного искусства Владикавказа, спектакль «Среди нас» театральной школы Константина Райкина.

В образовательной программе фестиваля пройдет мастерская сторителлинга под руководством Константина Кожевникова и драматургическая лаборатория Юлии Тупикиной по написанию документальной пьесы.

ИСТОЧНИК KP.RU