Парень из Воронежской области обматерил судью во время процесса и получил уголовный срок

СЕГОДНЯ 20:22 2019-04-17T20:22:17+03:00

Вероятно, он не думал, что за эмоции ему придется так «заплатить»

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17 октября 2018 года стало роковым днем для 22-летнего жителя Новоусманского района. Его обвиняли в краже (ч.2 ст. 158 УК РФ). И суд решил, что парня нужно отправить в колонию. Чего ждал молодой человек? Быть может, условного срока. Может, и вовсе считал себя невиновным.

Так или иначе, юноша публично стал «поливать» судью нецензурной бранью. Вот только поддавшись эмоциям, парень только усугубил свое положение. Ведь неуважение к суду – это тоже статья (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Как вы понимаете, снисхождения он не получил и в этом случае.

Руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Рамазан Асадов рассказал, что на предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания.

В итоге суммарно мужчина получил 3 года и 4 месяца колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU