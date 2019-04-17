Парень из Воронежской области обматерил судью во время процесса и получил уголовный срок
17 октября 2018 года стало роковым днем для 22-летнего жителя Новоусманского района. Его обвиняли в краже (ч.2 ст. 158 УК РФ). И суд решил, что парня нужно отправить в колонию. Чего ждал молодой человек? Быть может, условного срока. Может, и вовсе считал себя невиновным.
Так или иначе, юноша публично стал «поливать» судью нецензурной бранью. Вот только поддавшись эмоциям, парень только усугубил свое положение. Ведь неуважение к суду – это тоже статья (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Как вы понимаете, снисхождения он не получил и в этом случае.
Руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Рамазан Асадов рассказал, что на предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания.
В итоге суммарно мужчина получил 3 года и 4 месяца колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU