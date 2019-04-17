2019-04-17T20:13:43+03:00
Общество

Состав Воронежской облдумы может на 50% обновиться

Новые лица должны прийти уже в 2020 году
Татьяна МИСТЮКОВАОлег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев завил, что примерно на 50% должно произойти обновление состава Областной думы по итогам выборов в 2020 году.

- Части депутатов стало не интересно служить народу. Они и сами мучаются и нас мучают. Эти люди уйдут с большой радостью, - подчеркнул губернатор.

Многие парламентарии уже сегодня находятся в почтенном возрасте. Поэтому вопрос об обновлении стоит достаточно остро. При этом возможна и внутрипартийная ротация депутатов.

Александр Гусев отметил, что пока не знает, в какой роли выступит он в данном процессе.

Что же касается состава облправительства, то здесь хоть и «возможны трения», однако его участники «смотрят в одном направлении».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парень из Воронежской области обматерил судью во время процесса и получил уголовный срок
Мошенник обманул двух воронежских пенсионерок почти на 160 тысяч рублей
В Центральном парке Воронежа, скорее всего, не появится большой пруд
В Воронежской области определились с главой регионального Управления тарифов
В Воронеже сняли на видео «ползущую» в больницу пенсионерку
В Воронеже два дня будут усиленно ловить водителей тонированных автомобилей
Губернатор Воронежской области: «Переносить игры «Факела» на «Чайку» - это безумие»
Наталья Орейро пообещала вернуться в Воронеж
Еще на 50 перекрестках Воронежа могут появиться "умные" светофоры
Губернатор Воронежской области высказался по поводу переноса гайд-парков
В Воронежской области удвоится количество мусорных операторов
Уголовное дело не помешает продать «Воронежскую горэлектросеть»
40 предприятий Воронежской области решили заняться органическим земледелием
В Воронежской области отметили снижение реального уровня зарплат
Воронежцы помыли памятники и мемориальные доски