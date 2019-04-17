Состав Воронежской облдумы может на 50% обновиться
На пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев завил, что примерно на 50% должно произойти обновление состава Областной думы по итогам выборов в 2020 году.
- Части депутатов стало не интересно служить народу. Они и сами мучаются и нас мучают. Эти люди уйдут с большой радостью, - подчеркнул губернатор.
Многие парламентарии уже сегодня находятся в почтенном возрасте. Поэтому вопрос об обновлении стоит достаточно остро. При этом возможна и внутрипартийная ротация депутатов.
Александр Гусев отметил, что пока не знает, в какой роли выступит он в данном процессе.
Что же касается состава облправительства, то здесь хоть и «возможны трения», однако его участники «смотрят в одном направлении».
ИСТОЧНИК KP.RU