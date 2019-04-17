Состав Воронежской облдумы может на 50% обновиться

СЕГОДНЯ 20:13 2019-04-17T20:13:43+03:00

Новые лица должны прийти уже в 2020 году

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На пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев завил, что примерно на 50% должно произойти обновление состава Областной думы по итогам выборов в 2020 году.

- Части депутатов стало не интересно служить народу. Они и сами мучаются и нас мучают. Эти люди уйдут с большой радостью, - подчеркнул губернатор.

Многие парламентарии уже сегодня находятся в почтенном возрасте. Поэтому вопрос об обновлении стоит достаточно остро. При этом возможна и внутрипартийная ротация депутатов.

Александр Гусев отметил, что пока не знает, в какой роли выступит он в данном процессе.

Что же касается состава облправительства, то здесь хоть и «возможны трения», однако его участники «смотрят в одном направлении».

ИСТОЧНИК KP.RU