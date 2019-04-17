Мошенник обманул двух воронежских пенсионерок почти на 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:59 2019-04-17T19:59:35+03:00

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37-летнему жителю Самарской области придется ответить за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ). В начале января 2018 года мужчина случайно набирал номера. Зачем? Он искал потенциальных жертв.

Мошеннику удалось дозвониться на стационарный телефон 82-летней жительнице Воронежа. Изменив голос, он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Якобы чтобы спасти сына от уголовного преследования, пенсионерка должна была заплатить. Сошлись на сумме в 18 900 рублей.

Старушка согласилась передать деньги и сообщила свой адрес. Преступник тогда вызвал такси и попросил водителя забрать деньги по указанному им адресу, а затем перевести их на счет. И все поверили мошеннику и сделали так, как он велел!

На тот же трюк попалась и 73-летняя жительница Воронежа. Вот только она лишилась аж 140 тысяч рублей». Благо полицейским удалось задержать мошенника – ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU