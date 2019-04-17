В Центральном парке Воронежа, скорее всего, не появится большой пруд
О том, что в Центральном парке Воронежа может появиться довольно большой пруд, заявили в конце прошлого года. Идея создать искусственный водоем принадлежит голландским архитекторам из компании West 8 Urban Design & Landscape architecture.
Правда, на пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что концепция голландцев практически нереализуема в плане обслуживания. Водоем действительно предложили сделать довольно большой, но без подпитки он долго не протянет.
Так что работы в Центральном парке продолжатся, но концепцию придется несколько пересматривать. Скорее всего, искупаться прямо в парке никто не сможет.
Однако губернатор сообщил, что уже в этом году планируется начать делать лыжные дорожки, пешеходные скамейки, фонтанчики с питьевой водой. К 2020 году все работы в Центральном парке должны быть окончены.
ИСТОЧНИК KP.RU