2019-04-17T19:47:49+03:00
Общество

В Центральном парке Воронежа, скорее всего, не появится большой пруд

Оказалось, что идею голландцев практически невозможно реализовать
Татьяна МИСТЮКОВАВиктор ЛЕВШАКОВ
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О том, что в Центральном парке Воронежа может появиться довольно большой пруд, заявили в конце прошлого года. Идея создать искусственный водоем принадлежит голландским архитекторам из компании West 8 Urban Design & Landscape architecture.

Правда, на пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что концепция голландцев практически нереализуема в плане обслуживания. Водоем действительно предложили сделать довольно большой, но без подпитки он долго не протянет.

Так что работы в Центральном парке продолжатся, но концепцию придется несколько пересматривать. Скорее всего, искупаться прямо в парке никто не сможет.

Однако губернатор сообщил, что уже в этом году планируется начать делать лыжные дорожки, пешеходные скамейки, фонтанчики с питьевой водой. К 2020 году все работы в Центральном парке должны быть окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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