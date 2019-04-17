2019-04-17T19:36:23+03:00
Общество

В Воронежской области определились с главой регионального Управления тарифов

О назначении сообщил губернатор Александр Гусев
Олег ИВАНОВ
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Евгений Бажанов станет новым руководителем регионального управления по госрегулированию тарифов. Об этом на пресс-конференции 17 апреля сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. До этого Евгений Бажанов возглавлял управления муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа. Напомним, что еще в сентябре 2018 года прежний глава управления Сергей Попов оставил пост.

Евгений Бажанов начинал свой трудовой путь в федеральных органах налоговой полиции России. С 2004 по 2008 год он был начальником юридического отдела в ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис». Далее три года работал начальником юридического отдела компании «Русский аппетит». С 2011-го по февраль 2016-го был советником гендиректора по правовым вопросам в ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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