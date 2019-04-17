В Воронеже сняли на видео «ползущую» в больницу пенсионерку

СЕГОДНЯ 19:06 2019-04-17T19:06:58+03:00

Почему оператор не подошел к женщине, чтобы предложить помощь, остается загадкой

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Многие федеральные СМИ выступили 17 апреля с шокирующими заголовками: в Воронеже пенсионерка, у которой проблемы с ногами, вынуждена ползти ко входу в медучреждение. На кадрах любительского видео действительно кажется, что женщина с трудом забирается по лестнице – при этом ей никто не помогает.

В пресс-службе департамента здравоохранения в этот же день сообщили, что пациентка вместе с сопровождающим лицом прибыла в БСМП №8 на плановую госпитализацию.

- Из-за заболевания опорно-двигательного аппарата женщина всегда передвигается подобным образом и имеет для этого специальные приспособления. Охранник больницы предложил пациентке воспользоваться креслом-каталкой, от которой она отказалась, - прокомментировали в облздраве.

В БСМП №8 есть пандусы, каталки и кресла-каталки, а также кнопки вызова медперсонала.

Сама женщина также заявила, что претензий к медучреждению не имеет и расстроена тем, что ее снимали.

- Данная ситуация нарушила лечебно-охранительный режим и вызвала психоэмоциональный стресс у пациентки, что привело к ухудшению ее состояния, - считают медики.

Остается лишь гадать, почему сам «оператор» не подошел к пенсионерке. Он мог бы предложить ей помощь или хотя бы разобраться в ситуации. Однако воронежец лишь залил видео.

Комментарий пациентки БСМП №8 Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU