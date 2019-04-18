2019-04-18T08:16:07+03:00
Общество

Губернатор пообещал найти и наказать негодяев, из-за которых в Воронеже стоит вонь

По словам Александра Гусева, кто-то сливает в канализационные колодцы отходы переработки масла
Татьяна МИСТЮКОВААнна ГРЕБЕНКИНА
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Воронежцы регулярно жалуются на неприятный запах. Чаще остальных от вони страдают жители Советского района. Неделю назад «КП» писала о пожилой женщине, живущей в Тенистом, которая не могла выйти из дома: на улице вновь усилился неприятный запах, и у пенсионерки началась аллергия. На своей пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области рассказал, как власти планируют бороться с зловонием:

- Проблема для жителей Тепличного и Тенистого будет решена. Возможно, пока не на 100%. Но мы уже понимаем, почему это происходит, и спуску «Водоканалу» не дадим. Они будут в полном объеме заниматься утилизацией на своей площадке, а потом вывозить на полигон. Перекачивать ил рядом с Тенистым мы не позволим.

Что же касается неприятного запаха в районах города, расположенных далеко от очистных сооружениях, то губернатор ответил следующее:

- Может быть разочарую вас, но это Левобережные очистные сооружения. Хотя они не всегда виноваты. Возможно, жители чувствуют запах даже из канализационных колодцев. Есть негодяи, которые сливают в них всякую дрянь - отходы переработки масла. Это либо заводы, которые занимаются растительным маслом, либо предприятия, обслуживающие автомобили. Мы видим, что эти масляные пятна с завидной регулярностью появляются на Левобережных очистных сооружениях. Это сразу убивает технологию, которая там есть. Активный ил перестает распределяться, идет сбой. Мы можем поставить на выходе контроль, и за каждый случай штрафовать ЛОС, но это не решит проблемы. Рассчитываю, что мы найдем этих негодяев, и они не отделаются одним лишь делом об административном правонарушении. Надеюсь, дойдет до уголовного дела, - пояснил Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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