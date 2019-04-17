В Воронеже два дня будут усиленно ловить водителей тонированных автомобилей

СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-17T18:37:44+03:00

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17 и 18 апреля в Воронеже сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению тонированных автомобилей. Так что если стекла вашего автомобиля не соответствуют требованиям технического регламента, то стоит задумать о том, чтобы все-таки удалить тонировку.

Госавтоинспекция напоминает, что для водителей, любящих находится в «тени», предусмотрен штраф 500 рублей.

- При обнаружении передних и боковых тонированных стекол, не соответствующих нормам светопропускаемости, сотрудники ГИБДД составляют на имя водителя письменное требование, в которое включают сроки устранения нарушения, как правило, выделяют на это 10 дней, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

При повторном задержании водителю грозит уже административный арест до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU