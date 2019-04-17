Губернатор Воронежской области: «Переносить игры «Факела» на «Чайку» - это безумие»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-17T19:13:20+03:00

По словам Александра Гусева, в ближайшее время будет решаться судьба Центрального стадиона профсоюзов

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В конце марта генеральный директор «Факела» Виталий Середин на встрече с болельщиками футбольного клуба сообщил, что рассматривается вариант проведения игр на стадионе «Чайка» в Ленинском районе.

С вопросом о том, насколько реален такой переезд, мы обратились на пресс-конференции 17 апреля к губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Глава региона уверен, что речь идет только о тренировочном процессе.

- Переносить игры «Факела» на «Чайку» - это безумие, - высказался Александр Гусев.

Дело в том, что на стадионе в Ленинском районе всего около 600 посадочных мест. Этого мало даже для уровня ФНЛ.

Вот только есть другой вариант и, кажется, что он еще хуже, по крайней мере, для воронежских болельщиков. Если Центральный стадион профсоюзов не пройдет сертификацию, соответственно на нем не разрешат играть. А учитывая состояние сооружения, это вполне реально. Тогда придется все время проводить встречи на выезде.

- Это крайний вариант. Я не думаю, что мы его допустим, - подчеркнул Александр Гусев.

Чтобы такой кошмарный сценарий не воплотился в жизнь руководству региона и профсоюзному руководству нужно найти общий язык. Переговоры идут уже полтора месяца, но результата нет. Как стало известно на пресс-конференции, пока даже не произведен расчет стоимости ремонтных работ.

- Надеюсь, что патриотизм у них все-таки проявится, - прокомментировал губернатор.

Но если есть такие проблемы со стадионом, что же тогда будет с командой? Александр Гусев сообщил, что в ближайшее время пройдет общая встреча руководителей области, стадиона и клуба, на которой будут озвучены дальнейшие действия.

Губернатор отметил, что, на его взгляд, команда мастеров нужна нашему городу. Он подчеркнул, что, конечно, несправедливо, когда у детского тренера зарплата чуть больше двадцати тысяч рублей, а у взрослого она на несколько порядков выше. Но в то же время, чтобы вырастить команду из мальчишек нужно десятилетие. При этом ребятам нужно на кого-то ровняться, за кого-то болеть – поэтому взрослый «Факел» должен жить.

Источник «КП» сообщал, что на совещании поднимался вопрос о возможной передаче Центрального стадиона профсоюзов в собственность футбольного клуба «Факел».

ИСТОЧНИК KP.RU