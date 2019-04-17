Наталья Орейро пообещала вернуться в Воронеж

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-17T18:01:36+03:00

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Цветочный салон и магазин детских игрушек спонтанно возник 16 апреля на сцене Event-Hall - латино-американская звезда Наталья Орейро завершила в Воронеже свое российское турне Unforgettable Tour. Фанатки «Дикого ангела» съехались в столицу Черноземья со всех окрестных областей. Послушать песни зажигательной красотки собралось около 1500 поклонников.

фото Event-Hall.

Нати, как зовут фанаты, Орейро, блистала - меняя наряды один шикарнее другого. И заводила публику своими хитами и харизмой. Зрители знали все песни наизусть, зал дружно подпевал, публика пританцовывала даже в креслах. На хит Caliente поклонники размахивали картонными язычками пламени, символизируя, что тоже зажглись от горячей латино-американской красотки. И несли без устали на сцену презенты. Кроме букетов Наталье Орейро снова подарили Чебурашку, правда, в этот раз в паре с Крокодилом Геной, были еще неваляшка и мягкие игрушки.

фото Event-Hall.

Наталья искренне благодарила: под русское спасибо жала руки, целовала в щечку, делала селфи с поклонниками, садилась на край сцены, чтобы быть ближе к публике, и нескольких человек пригласила станцевать с ней «кумбию». За эту открытость и безграничное радушие фанаты и любят певицу.

фото Event-Hall.

После двух часов зажигательных ритмов под Cambio Dolor из «Дикого ангела» артистка попрощалась с публикой, но обещала:

- Мы еще встретимся обязательно. Я к вам вернусь!

фото Event-Hall.

фото Event-Hall.

ИСТОЧНИК KP.RU