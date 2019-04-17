Губернатор Воронежской области высказался по поводу переноса гайд-парков

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-17T18:12:19+03:00

Александр Гусев подчеркнул, что предпочтительнее было бы оставить такие площади в центре

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В Воронеже есть шесть мест, где до 100 человек могут публично выразить свою позицию, не подавая каких-либо уведомлений в администрацию. Так называемые гайд-парки не так давно предложили «актуализировать». Вот только за этой инициативой многие общественники увидели желание вынести места для публичных выступления из центра города на окраины.

На пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев высказал свою позицию по данному поводу. По его мнению, гайд-парк точно нужно перенести с Советской площади, ведь люди приходят туда, чтобы отдохнуть. Также под вопросом будущее площади у памятника Никитина – действие этого гайд-парка планируют, как минимум, приостановить на время реконструкции проспекта Революции.

В целом же губернатор отметил, что, по его мнению, именно центр города предпочтителен для гайд-парков, нежели его окраины.

ИСТОЧНИК KP.RU