Уголовное дело не помешает продать «Воронежскую горэлектросеть»

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-17T16:53:20+03:00

Конкурсная документация должна быть размещена уже в мае

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Уголовное дело по факту покушения на мошенничество должностными лицами МУП «Воронежская горэлектросеть» не должно помешать реализовать предприятие на конкурсе. Предполагается, что новым хозяином выступит ПАО «МРСК Центра».

На пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что цена предприятия составит примерно 1,7 млрд рублей. Размещение конкурсной документации произойдет в мае.

Не так давно «Горэлектросеть» превратили в акционерное общество. Единственный владелец, как и ранее, - администрация города. Уставный капитал общества - 3,1 млрд рублей. Губернатор Александр Гусев поручил проработать вариант покупки акций областным правительством и пообещал не допустить «ситуации, когда по низкой цене пакет акций может уйти покупателю».

Вот только позже задержали и заключили под стражу гендиректора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова, руководившего предприятием с июля 2018 года (ему продлили арест до 4 июня), а также заместителя директора по финансам, которая работала с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU