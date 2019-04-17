Уголовное дело не помешает продать «Воронежскую горэлектросеть»
Уголовное дело по факту покушения на мошенничество должностными лицами МУП «Воронежская горэлектросеть» не должно помешать реализовать предприятие на конкурсе. Предполагается, что новым хозяином выступит ПАО «МРСК Центра».
На пресс-конференции 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что цена предприятия составит примерно 1,7 млрд рублей. Размещение конкурсной документации произойдет в мае.
Не так давно «Горэлектросеть» превратили в акционерное общество. Единственный владелец, как и ранее, - администрация города. Уставный капитал общества - 3,1 млрд рублей. Губернатор Александр Гусев поручил проработать вариант покупки акций областным правительством и пообещал не допустить «ситуации, когда по низкой цене пакет акций может уйти покупателю».
Вот только позже задержали и заключили под стражу гендиректора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова, руководившего предприятием с июля 2018 года (ему продлили арест до 4 июня), а также заместителя директора по финансам, которая работала с 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU