В Воронежской области удвоится количество мусорных операторов

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-17T16:54:47+03:00

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В общении с воронежскими журналистами глава региона признал, что мусорная реклама продвигается не гладко, но ситуация управляемая. Есть проблема с убираемостью отходов.

- Мы умышленно не ввели норматив накопления, - отметил Александр Гусев. - Если раньше деньги раньше шли УК, то теперь они поступают оператору напрямую. По тарифу будем ещё смотреть, надеюсь, что не ошибемся.

Губернатор выразил уверенность, что реформу необходимо продвигать дальше и увеличить до 12 количество операторов.

- Нашли для этого партнёров, немецкую компанию, - рассказал глава области. – Все решения по сбору и местам захоронения отходов примем до конца года. Реализацию программы начнем в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU