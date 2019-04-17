В Воронежской области удвоится количество мусорных операторов
В общении с воронежскими журналистами глава региона признал, что мусорная реклама продвигается не гладко, но ситуация управляемая. Есть проблема с убираемостью отходов.
- Мы умышленно не ввели норматив накопления, - отметил Александр Гусев. - Если раньше деньги раньше шли УК, то теперь они поступают оператору напрямую. По тарифу будем ещё смотреть, надеюсь, что не ошибемся.
Губернатор выразил уверенность, что реформу необходимо продвигать дальше и увеличить до 12 количество операторов.
- Нашли для этого партнёров, немецкую компанию, - рассказал глава области. – Все решения по сбору и местам захоронения отходов примем до конца года. Реализацию программы начнем в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU