40 предприятий Воронежской области решили заняться органическим земледелием

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-17T16:44:06+03:00

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40 предприятий Воронежской области решили сделать свои земли пригодными для органического земледелия. Об этом на пресс-конференции 17 апреля сообщил губернатор Воронежской области. По словам главы региона, таким типом земледелия не будут заниматься крупные холдинги, им скорее всего заинтересуются средние и маленькие компании.

- У нас много мелких предприятий, не все отдали в холдинги. Такие хозяйства вносили очень мало удобрений и химикатов. Так что такая земля у нас точно есть, - заявил Александр Гусев. - Мы должны бесплатно провести сертификацию этой территории для фермеров, и готовы на 50% субсидировать закупку природных удобрений. Со следующего года мы начнем переводить земли из обычного земледелия в органическое.

Напомним, органическое земледелие исключает применение пестицидов, гербицидов, химических удобрений, различных регуляторов роста растений, а так же генномодифицированного посевного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU