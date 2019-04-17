В Воронежской области отметили снижение реального уровня зарплат

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-17T16:32:55+03:00

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Среднемесячная номинальная зарплата в Воронежской области по итогам первых двух месяцев 2019 года составила 30 662 рубля. Это на 6.2% больше, чем в прошлом году. При этом непосредственно в феврале сумма выросла до 30 766 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Реальный размер зарплаты за то же время увеличился всего на 0.8%. Более того, в феврале наоборот наблюдается снижение на 0.2%.

По-прежнему доход работников финансовой и страховой сфер выше в 1.5 раза среднеобластного уровня. Также высока зарплата тех, кто занимается научной и технической деятельностью. Хорошо зарабатывают и те, кто занимается электроэнергией, газом и паром, а также осуществлявших кондиционирование воздуха.

А вот самая низкая зарплата (30 % от среднеобластного уровня) наблюдалась у работников, трудившихся в производстве бумаги и бумажных изделий, текстильных изделий (38 %).

При этом суммарная задолженность по зарплате на 1 апреля 2019 года составила 122 млн рублей. Численность работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила 1106 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU