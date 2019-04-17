Воронежцы помыли памятники и мемориальные доски

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-17T16:31:24+03:00

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В четверг, 17 апреля, Воронеж присоединился к Международному дню охраны памятников и провел акцию по очистке и помывке городских памятников.

Низкие памятники привели в порядок с помощью тряпок вручную. Высокие и большие, например на Чижовском плацдарме и Площади Победы, – струей воды, с привлечением техники водоканала.

Акция проводится в рамках городского месячника благоустройства и подготовки к 74 -й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Одна из главных задач акции приведение в порядок воинских захоронений, исторических и памятных мест. Одними из самых активных участников обычно становятся школьники и студенты.

Преобразились и засверкали на солнце дивизионная пушка ЗИС-3 и скульптурная композиция «Три солдата» на Чижовском плацдарме, памятники Литературного некрополя, Андрею Платонову, Владимиру Высоцкому, Сергею Есенину, Петру I, Митрофану Пятницкому, Самуилу Маршаку и многие другие.

Работа эта продлится до конца месячника благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU