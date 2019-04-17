Воронежские власти выделят Грибановскому машиностроительному заводу 250 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-17T16:26:27+03:00

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Губернатор Воронежской области на пресс-конференции с журналистами 17 апреля подробнее рассказал о состоянии Грибановского машиностроительного завода и том, что областные власти планируют выделить предприятию 250 млн рублей.

Напомним, Грибановский машиностроительный завод входит в группу компаний «ЦНО-Химмаш». В 2013 году в этой группе создали новое предприятие «ГЕНБОРГ». На его базе планировали организовать производство энергоэффективных электродвигателей. Под этот проект взяли большие кредиты. Предприятия группы выступили поручителями. Однако экономисты что-то не рассчитали, и в итоге пришлось расплачиваться организациям. А накануне Александр Гусев заявил, что область готова оказать финансовую поддержку Грибановскому заводу.

- Мы видели, что предприятие идет к этому. Может быть, собственники в прошлые годы расслабились. Они должны были просчитать риски, а не закладывать все средства на строительство нового предприятия. Сейчас, как нас уверяют, у завода есть заказы, но нет оборотных средств, которые можно было направить на закупку материалов. Банк ждет от предприятия выплату займа. По новому кредиту они не достигли договоренности. Областные власти могут предоставить предприятию займ, однако готовой схемы нет. Мы тоже в этом случае идем на риск. Снизить их может тот факт, что мы будем посредником по продаже продукции. Для на крайне важно сохранить предприятие на территории Воронежской области, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU