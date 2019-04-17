2019-04-17T16:26:27+03:00
Общество

Воронежские власти выделят Грибановскому машиностроительному заводу 250 млн рублей

Предприятие не может расплатиться с долгами
Татьяна МИСТЮКОВААнна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Воронежской области на пресс-конференции с журналистами 17 апреля подробнее рассказал о состоянии Грибановского машиностроительного завода и том, что областные власти планируют выделить предприятию 250 млн рублей.

Напомним, Грибановский машиностроительный завод входит в группу компаний «ЦНО-Химмаш». В 2013 году в этой группе создали новое предприятие «ГЕНБОРГ». На его базе планировали организовать производство энергоэффективных электродвигателей. Под этот проект взяли большие кредиты. Предприятия группы выступили поручителями. Однако экономисты что-то не рассчитали, и в итоге пришлось расплачиваться организациям. А накануне Александр Гусев заявил, что область готова оказать финансовую поддержку Грибановскому заводу.

- Мы видели, что предприятие идет к этому. Может быть, собственники в прошлые годы расслабились. Они должны были просчитать риски, а не закладывать все средства на строительство нового предприятия. Сейчас, как нас уверяют, у завода есть заказы, но нет оборотных средств, которые можно было направить на закупку материалов. Банк ждет от предприятия выплату займа. По новому кредиту они не достигли договоренности. Областные власти могут предоставить предприятию займ, однако готовой схемы нет. Мы тоже в этом случае идем на риск. Снизить их может тот факт, что мы будем посредником по продаже продукции. Для на крайне важно сохранить предприятие на территории Воронежской области, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области сотрудник до полусмерти избил работодателя топором
До конца мая в Воронеже будут ремонтировать виадук у БСМП
В Воронеже замначальника станции Придача попался на взятке
Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте Северного моста
В Воронеже рыбный торговец «замуровал» девушку на парковке
Воронежского извращенца нашли по частичкам ткани из-под ногтей потерпевшей
Дальнобойщикам запретят по выходным проезжать по участку Лосево – Павловск в Воронежской области
Фонд капремонта Воронежской области возглавит Олег Тепляков
В воронежском микрорайоне Подгорное два дня нет воды
В Воронеже военный грузовик врезался в «Ладу»
В Нововоронеже фура «Мерседес» застряла в песке и сломалась
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Воронежский актёр получил «Золотую маску»
Частный инвестор готов взять в концессию воронежский парк «Дельфин»
На воронежской заправке заметили львенка в памперсе
Жительница Воронежа поставила "двойную защиту" от мошенников за 280 тысяч рублей
В Воронеже ищут пропавшую в новогоднюю ночь 15-летнюю питерскую школьницу
Авто с пробегом в Воронеже подешевели, но постарели
В Борисоглебске установили побывавшую на орбите капсулу космического корабля «Союз»